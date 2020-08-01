В Екатеринбурге ищут родственников 83-летней женщины

20:53 | 6.08.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут родственников 83-летней потерявшейся женщины. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионерка называет себя Соловьева Алевтина Максимовна.



Женщину нашли 6 августа в районе Химмаша. Отмечается, что у нее возможна потеря памяти, а также она не ориентируется в пространстве.



Родственников Алевтины Максимовны просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»