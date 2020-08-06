В Екатеринбурге задержали участницу акции в поддержку Хабаровска

20:47 | 6.08.2020

В Екатеринбурге сегодня днем задержали участницу акции в поддержку Хабаровска правозащитницу Елену Шукаеву.



Как передает «ОВД-инфо», составили протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходов и транспорта. Сейчас она находится в отделении полиции на Фрунзе, 76.



По словам Шукаевой, её задержали после велосипедной прогулки. Правозащитнице даже не позволили занести велосипед в квартиру. Его взяли с собой. До суда она будет находиться в отделе полиции №5.

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