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19:22 | 6.08.2020
Фото: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
В День города в Екатеринбурге состоится радиомарафон
14 августа с 7 до 20 часов радиостанции будут включать поздравления, а также проведут викторину с фактами о зданиях, памятниках, улицах и героях Екатеринбурга. О ста удивительных фактах об истории радиоведущие расскажут по информации Музея истории города. Самым внимательным слушателям достанутся 400 призов с символикой уральской столицы.
В радиомарафоне примут участие станции «Наше радио», «Пилот», «Рок Арсенал», Радио «СИ», «Джем», Love, «Спутник», «Авторадио», NRJ, «Юмор FM», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Хит FM», «Радио Рекорд», «Русское радио», «Радио Дача», «Бизнес FM», «Город FM», «Серебряный дождь», «Новое радио».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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