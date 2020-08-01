В Свердловской области новорожденным начали проводить лапароскопические операции двенадцатиперстной кишки

19:05 | 6.08.2020

Фото: sevastopol-news.com

В Свердловской областной детской клинической начали проводить лапароскопические операции двенадцатиперстной кишки новорожденным, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



«В своей работе мы стараемся максимально ориентироваться на внедрение технологий малоинвазивных хирургических вмешательств и внедрение данного вида операций одно из доказательств этому. Врожденная высокая кишечная непроходимость абсолютно коррегируемый порок развития», — рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Чудаков.



Ранее такие операции проводились только через разрез, а благодаря применению малоинвазивных методик исключается возможность развития спаечного процесса в брюшной полости.



Следует отметить, что 40% всех операций в детской ОДКБ проводятся лапароскопически.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»