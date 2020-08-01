В Свердловской области проведено 11337 исследований проб на коронавирус

18:55 | 6.08.2020

Фото: rt.com

Свердловские медики за день провели 11337 исследований проб на COVID-19, об этом рассказали в региональном оперштабе.



За сутки было обследовано 10819 человек.



Всего на Среднем Урале проведено 1019642 исследований, обследовано 954367 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»