В честь своего пятилетия Солнечный запускает проект познавательных прогулок

18:44 | 6.08.2020

Фото: пресс-служба района Солнечный

В честь пятилетия район Солнечный Екатеринбурга запустил уникальный проект. Жители города смогут принят участие в цикле авторских познавательных прогулок.



«История Солнечного только начинается. О том, чем сейчас живет район, лучше всех могут рассказать его жители. В течение августа здесь будут проходить познавательные прогулки. Их проведут как сами жители улиц Солнечная, Лучистая, Чемпионов, так и известные екатеринбуржцы из других районов города. Цикл «авторских прогулок» станет подарком как ко Дню рождения Екатеринбурга, так и к пятилетию района. По традиции, день рождения Солнечного отмечается в первые выходные сентября», - сказали в пресс-службе района.



Горожане смогут узнать, где можно интересно провести время, принять участие в семейной фотосессии и мастер-классу по танцам. Кроме того, им расскажут, с чего начинался Солнечный и что делается сейчас для жителей района.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»