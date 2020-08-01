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18:29 | 6.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС Свердловской области проверили 1200 образовательных учреждений

В Свердловской области сотрудники ГУ МЧС провели проверку на соблюдение противопожарных требований в 1200 учреждениях, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«На учете в органах государственного пожарного надзора находятся 3782 образовательных учреждения, расположенных в Свердловской области, из них 1130 общеобразовательных учреждений, 266 средне-специальных учебных заведений, 497 организаций дополнительного образования и 1797- учреждений дошкольного образования», - подчеркнули в МЧС.

По данным на 6 августа проверку прошли 1268 учреждений. В ходе проверок были выявлено 1983 нарушения, на 117 объектах не соответствуют нормам пути эвакуации, а на 89 объектах отмечены неисправности в работе пожарной сигнализации.

Проверку учреждений сотрудники МЧС планируют завершить к концу августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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