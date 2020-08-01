Сотрудники МЧС Свердловской области проверили 1200 образовательных учреждений

18:29 | 6.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГУ МЧС провели проверку на соблюдение противопожарных требований в 1200 учреждениях, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



«На учете в органах государственного пожарного надзора находятся 3782 образовательных учреждения, расположенных в Свердловской области, из них 1130 общеобразовательных учреждений, 266 средне-специальных учебных заведений, 497 организаций дополнительного образования и 1797- учреждений дошкольного образования», - подчеркнули в МЧС.



По данным на 6 августа проверку прошли 1268 учреждений. В ходе проверок были выявлено 1983 нарушения, на 117 объектах не соответствуют нормам пути эвакуации, а на 89 объектах отмечены неисправности в работе пожарной сигнализации.



Проверку учреждений сотрудники МЧС планируют завершить к концу августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»