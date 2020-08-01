Зооспасатель на Урале вытащил из колодца собаку

17:59 | 6.08.2020

Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Под Екатеринбургом в лесу на Чусовском тракте зооспасатель Евгений Зенков вытащил собаку из канализационного колодца. Информация о провалившемся в колодец питомце поступила от женщины, которая гуляла по лесу.



«Мы долго шли с заявительницей по тропинке, потом свернули с ней в лес, и тут глазам предстал круглый канализационный люк, над которым нависли заросли трав. На дне колодца бежала вода, собака взобралась на узенький приступок на глубине около 3 метров»,- обозначено в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге».



Питомца достали. Операция по его извлечению заняла несколько минут. Колодец по возможности закрыли собранным на месте хворостом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»