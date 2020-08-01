В аварии в Екатеринбурге серьёзно пострадал мотоциклист

17:42 | 6.08.2020

Сегодня у дома № 3 на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге произошла авария с участием мотоцикла и легковушки.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по предварительной информации, водитель Lada Priora во время разворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Honda, который двигался в попутном направлении.



В результате столкновения мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Его госпитализировали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»