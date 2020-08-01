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17:42 | 6.08.2020
В аварии в Екатеринбурге серьёзно пострадал мотоциклист
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по предварительной информации, водитель Lada Priora во время разворота не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Honda, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Его госпитализировали.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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