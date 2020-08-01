Житель Качканара отправится в исправительную колонию из-за неуплаты алиментов

17:08 | 6.08.2020

Фото: 1tulatv.ru

В Качканаре местный житель приговорён к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на своего несовершеннолетнего сына.



Установлено, что в 2010 году решением суда на мужчину обязали ежемесячно выплачивать алименты на содержание ребёнка в размере четвёртой доли заработка и (или) иного дохода.



В ноябре 2019 года подсудимый привлекался к административной ответственности из-за неуплаты, и ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.



Также в декабре 2018 года его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Однако, платить алименты мужчина так и не начал. Общий долг подсудимого составил свыше 860 тысяч рублей.



Качканарский городской суд назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»