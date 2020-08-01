Уральский ХК «Автомобилист» заключил контракт с Егором Цветковым

16:55 | 6.08.2020

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал двусторонний контракт с защитником Егором Цветковым. Договор рассчитан на один год. Подготовку к сезону игрок начнёт в составе «Горняка».



Как сообщает пресс-служба клуба, Цветков родился 2 февраля 1996 года в Ярославле, воспитанник местного «Локомотива». Профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Локо», всего в МХЛ сыграл 142 матча, набрав 25 (3+22) очков. В 2015 году Егор дебютировал в Высшей хоккейной лиге за «Рязань», за которую выступал два сезона, затем два года играл за «Звезду» (Москва), прошлый сезон провел в «Ростове». Всего в ВХЛ сыграл 218 матчей, набрав 25 (5+20) очков.



Цветков является чемпионом МХЛ 2016, а также вице-чемпионом мира 2013 года в составе сборной России (U-17).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»