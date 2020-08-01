В Екатеринбурге фура столкнулась с легковушкой

16:30 | 6.08.2020

Фото: Ирина Порозова / «Областная газета»

На пересечении проспекта Ленина и улицы Восточной в Екатеринбурге произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля. ДТП перекрыло проезд транспорта к центру города.



В результате авария начала образовываться пробка на проспекте Ленина на участке от Тимирязева до Восточной, на Восточной от Малышева до Ленина и от Первомайской до Ленина.



Кроме того, из-за столкновения встали трамваи.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»