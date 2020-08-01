Новости дня
16:30 | 6.08.2020
Фото: Ирина Порозова / «Областная газета»
В Екатеринбурге фура столкнулась с легковушкой
В результате авария начала образовываться пробка на проспекте Ленина на участке от Тимирязева до Восточной, на Восточной от Малышева до Ленина и от Первомайской до Ленина.
Кроме того, из-за столкновения встали трамваи.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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Свердловчан ждёт дождливое завершение недели
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В Екатеринбурге закроют движение по Ленина
13:24 | 6.08.2020
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Прикамье опустился ниже 1
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