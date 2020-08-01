Свердловский «Денежкин Камень» покинула Авиалесохрана

15:36 | 6.08.2020

Фото: заповедник «Денежкин Камень»

В Свердловской области территорию заповедника «Денежкин Камень», где с 17 июля тушили пожар, покинула группировка Авиалесоохраны. По данным на вечер 5 августа, пожар локализован на площади 120 гектаров.



Ликвидация возгорания продолжается силами 10 сотрудников заповедника, четырёх спасателей МЧС и трёх волонтеров. На месте задействованы два автомобиля «УАЗ» и один «Урал».



Ранее огнеборцы приступили к окарауливанию пожара и проверки кромки возгорания. Большая часть кромки не имеет активных очагов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»