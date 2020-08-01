Уралец пытался отправить в США и Европу замаскированное лекарство

14:46 | 6.08.2020

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Свердловчанин пытался отправить в США и Европу более двух тысяч таблеток и ампул, которые были замаскированы под другие предметы. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



За месяц гражданин совершил более 40 попыток переслать препараты, среди которых были и те, что содержат сильнодействующие вещества. Он упаковывал лекарства в фольгированные пакеты, а на сопроводительных документах указывал недостоверные сведения: в графе «вложения» были отмечены воздушные фильтры и электронные аксессуары. Из-за этого посылки не прходили таможенный контроль.



В отношении свердловчанина уже возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по фактам недекларирования товаров и нарушения запретов и ограничений. Более 20 попыток совершить незаконную отправку ещё расследуется. Теперь отправителю грозит конфискация товара и штраф.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»