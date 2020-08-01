В Екатеринбурге закроют движение по Ленина

13:42 | 6.08.2020

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей будет закрыто движение по проспекту Ленина от улицы Карла Либкнехта до улицы Красноармейской.



С 00:00 22 августа до 5:00 31 августа по проспекту Ленина и улице Татищева, от Красноуральской до Луначарского, будет закрыто движение для трамваев, следующих по маршрутам № 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23, 26, 32.



На это же время перекроют движение на перекрёстке улицы Красноармейской и проспекта Ленина. Движение автомобилей будет направлено по улицам Малышева, Карла Либкнехта, Первомайской и Тургенева.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»