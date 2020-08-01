Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет

13:22 | 6.08.2020

Фото: yandex.ua

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся за минувшие сутки на 0,1 пункта и составил 0,90 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 3 августа – 196; 4 августа – 182; 5 августа – 181; 6 августа – 183. Сумма – 742.



Дата – количество заболевших: 30 июля – 215; 31 июля – 210; 1 августа – 202; 2 августа – 199. Сумма – 826.



Rt – 742/826=0,90



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 183 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 21 725 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»