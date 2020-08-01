Уральские врачи вылечили еще 95 пациентов с Covid-19

12:59 | 6.08.2020

Фото: top.st

По данным на 6 августа, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 95 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 18 224.



Напомним, в Свердловской области выявлено 21 725 случаев заражения (+183 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 112 человек, в среднем – 443, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано семь новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 307).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»