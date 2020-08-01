В России выявили еще 5 267 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.