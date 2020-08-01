В Екатеринбурге строят первый объект Универсиады-2023

11:57 | 6.08.2020

Фото: shartash-park.ru

В Екатеринбурге началось строительство тресекционного общежития на 1700 спортсменов в рамках Универсиады-2023. В пресс-службе «Группы ЛСР», занимающейся строительством объекта, заявили, что на месте начались работы по устройству фундамента.



«Всего таких общежитий будет построено пять. В каждом предусмотрены, помимо комфортных жилых зон, офисы глав делегаций с рабочими кабинетами. А также медицинские кабинеты и ледогенераторные для автоматического изготовления льда, который может пригодиться в случае травм», — пояснили в пресс-службе «Группы ЛСР».



Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Напомним, после проведения Универсиады в общежития заселят студентов УрФУ.



«Перед нами поставлена сложная задача: построить порядка 240 тысяч кв. м в достаточно сжатые сроки. Для этих целей потребуется произвести порядка 160 тысяч кубометров железобетонных изделий. Но мы уверены, что справимся с поставленной миссией. Универсиада должна стать знаковым событием в истории Екатеринбурга, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить комфортное проживание всех участников студенческих игр», – заявил генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»