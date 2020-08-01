Невьянская прокуратура выявила сайты, где продавались магниты для счетчиков

11:25 | 6.08.2020

Фото: vodokanalmr.by

В Невьянске прокуратура выявила 10 сайтов, на которых реализовывались устройства для искажения показаний приборов учета коммунальных услуг, в том числе магниты и счетчики с пультом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Отметим, согласно федеральному законодательству, потребителям запрещено самостоятельно вмешиваться в работу приборов учета. Также запрещено и распространение информации, за которую установлены уголовная или административная ответственность.



Чтобы граждане не нарушали закон прокуратура направила в суд 10 административных исковых заявлений о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.



В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован, а информация изъята из публичного доступа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»