В Невьянске сгорел продуктовый магазин

10:46 | 6.08.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Невьянске на площади 20 квадратных метров сгорел продуктовый магазин.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:05 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 13 спасателей на пяти спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 04:52 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»