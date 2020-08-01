Новости дня
10:30 | 6.08.2020
Фото: ekaterinburg.bezformata.com
В Екатеринбурге полиция приходит домой к тем, кто был в толпе с Гауэртом
«Сегодня ко мне приехали сотрудники полиции домой, видимо, с указанием для доставки меня для дачи объяснений по событиям, произошедшим в сквере [у Драмтеатра] 1 августа во время акции и задержания Дениса Гауэрта», рассказал Шумихин корреспонденту «Вечерних ведомостей». По его словам, сотрудники полиции якобы ездят по нескольким участникам тех мероприятий. «Скорее всего установили людей, которые участвовали в ходе того незаконного задержания относительно Дениса Гауэрта, и, в конечном итоге, начали ездить по адресам и вылавливать людей», – прокомментировал активист.
Также общественник добавил, что пока ему не предъявлено никаких требований и обвинений. «Чем закончится дальше, пока неизвестно», – комментирует он ситуацию.
Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.
Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.
Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru
Также стало известно о том, что подполковник полиции Трошин пообещал Денису Гауэрту, что его выпустят в том случае, если он «по-быстренькому» подпишет протокол
Добавим, что Анастасия Поручикова, выступавшая в качестве свидетеля на заседании суда по делу об административном аресте Дениса Гауэрта, опубликовала видео, в котором заново озвучила все свои свидетельские показания. По словам девушки, она сделала это, так как ее показания не были опубликованы судом, в отличие от всех остальных.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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