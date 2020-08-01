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09:12 | 6.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

В свердловском поселке пропала 41-летняя женщина

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 41-летней жительницы поселка Зыряновский Алапаевского района. Елена Орлова ушла из дома 5 августа и не вернулась. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, длинные до плеч.

На момент пропажи была одета в темно-синий спортивный костюм с розовыми полосками, на костюме розовый капюшон, кроссовки с элементами бело-сине-красного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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