В свердловском поселке пропала 41-летняя женщина

09:12 | 6.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Отряд «Прорыв» объявил о начале поисков 41-летней жительницы поселка Зыряновский Алапаевского района. Елена Орлова ушла из дома 5 августа и не вернулась. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, длинные до плеч.



На момент пропажи была одета в темно-синий спортивный костюм с розовыми полосками, на костюме розовый капюшон, кроссовки с элементами бело-сине-красного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»