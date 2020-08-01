В Екатеринбурге мама девочки, убитой на Уралмаше, оспорит приговор убийце

20:03 | 5.08.2020

Фото: Е1

В Екатеринбурге мама девочки, убитой на Уралмаше, собирается оспорить приговор Льву Романову. На её взгляд, решение суда было очень мягким.



Напомним, в ноябре прошлого года молодой человек в ходе драки нанес 15-летней девочке Лизе ранение в грудную клетку. После произошедшего она сумела дойти до дома, но позже скончалась в больнице.



Суд назначил Романову полтора года ограничения свободы. Согласно экспертизе, в момент совершения преступления он находился в состоянии аффекта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»