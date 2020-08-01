В Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении

19:28 | 5.08.2020

Фото: м.екатеринбург.рф

Синоптики Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении. Согласно сообщению Уралгидрометцентра, вредные примеси не будут рассеиваться в воздухе с 20:00 5 августа до 15:00 7 августа.



В дни, когда будет действовать режим неблагоприятных условий, будет облачно и безветренно. Отметим, что завтра и послезавтра температура воздуха прогреется до +32 градусов днем и до +18 ночью.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»