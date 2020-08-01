Новости дня
19:28 | 5.08.2020
Фото: м.екатеринбург.рф
В Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
В дни, когда будет действовать режим неблагоприятных условий, будет облачно и безветренно. Отметим, что завтра и послезавтра температура воздуха прогреется до +32 градусов днем и до +18 ночью.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:57 | 5.08.2020
Из Екатеринбурга на юг России будет ходить больше поездов
19:28 | 5.08.2020
В Свердловской области предупредили об атмосферном загрязнении
18:49 | 5.08.2020
В Алапаевске агрофирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 871,2 тысяч рублей
18:14 | 5.08.2020
Суд оштрафовал депутата Пирожкова за сбор подписей за возврат прямых выборов мэра в Екатеринбурге
17:59 | 5.08.2020
В тавдинскую ИК-24 тракторист пытался провезти запрещенные предметы
17:39 | 5.08.2020
Дмитрий Махонин отменил четырехмесячный режим самоизоляции для населения в Прикамье
17:36 | 5.08.2020
Неизвестные украли велосипеды у многодетной семьи в Екатеринбурге
17:19 | 5.08.2020
В Прикамье продолжается набор в первую в России сетевую онлайн-магистратуру по робототехнике
17:12 | 5.08.2020
Два переулка в Екатеринбурге перекроют на месяц
17:09 | 5.08.2020
Для части жителей Пермского края отменили режим самоизоляции
16:51 | 5.08.2020
На территории Прикамья разрешено проводить съемки кинофильмов
16:50 | 5.08.2020
ФК «Урал» заключил контракт с вратарем ЦСКА Помазуном
16:29 | 5.08.2020
Свердловский облсуд отклонил апелляцию об аресте Дениса Гауэрта
16:29 | 5.08.2020
Оперштаб: косметологи, риэлторы и юристы Прикамья вновь могут оказывать услуги населению
16:06 | 5.08.2020
В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина
15:28 | 5.08.2020
Экс-главу свердловского села осудят за мошенничество
15:17 | 5.08.2020
Ученые приступили к обследованию затопленного Левихинского рудника под Нижним Тагилом
14:59 | 5.08.2020
Внутри торговых центров Екатеринбурга улучшили интернет
14:36 | 5.08.2020
В Екатеринбурге началось рассмотрение апелляции об аресте Гауэрта
14:19 | 5.08.2020
В Свердловской области собирают урожай
14:15 | 5.08.2020
Коронавирус обнаружен у жителей 16 территорий Прикамья
13:57 | 5.08.2020
В екатеринбургском ЦПКиО начали работать аттракционы
13:38 | 5.08.2020
В Пермском районе в рамках нацпроекта завершился ремонт двух участков дороги Новые Ляды – Троица
13:35 | 5.08.2020
За 5 лет 100 тысяч жителей сел и деревень Прикамья получили доступ к интернет-ресурсам
13:35 | 5.08.2020
В столице Урала перекроют улицы Радищева и Гурзуфскую
13:21 | 5.08.2020
Энергетики «ПСК» проложат новую теплосеть на улице Чистопольской
13:13 | 5.08.2020
В Екатеринбурге угонщику иномарок вынесли крайне мягкий приговор
13:01 | 5.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще 133 человек
13:00 | 5.08.2020
Уральские врачи спасли от коронавируса еще 92 человек
12:56 | 5.08.2020
Еще 6 свердловчан скончались от коронавируса
12:54 | 5.08.2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 181 человека