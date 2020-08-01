В Алапаевске агрофирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 871,2 тысяч рублей

18:49 | 5.08.2020

Фото: finobzor.ru

В Алапаевске по требованию прокуратуры агрофирма погасила задолженность по зарплате перед сотрудниками в размере 871, тысяч рублей, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт частичной невыплаты 6 работникам заработной платы за август и октябрь 2019 года, январь 2020 года и полной невыплаты заработной платы за период с августа 2019 года по май 2020 года на общую сумму 871,2 тыс. рублей», - сказали в прокуратуре.



Поэтому прокуратура через суд потребовала агрофирму устранить нарушения федерального законодательства. В результате задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»