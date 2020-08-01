В тавдинскую ИК-24 тракторист пытался провезти запрещенные предметы

Сегодня, 5 августа, тракторист пытался провезти в тавдинскую ИК-24 запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.Так, при досмотре трактора К-700, которым управлял вольнонаемный работник, в кабине под водительским креслом оперативники обнаружили сверток. В свертке находились восемь сотовых телефонов, пять зарядных устройств, четыре гарнитуры и три сим-карты.– Эти предметы тракторист пытался передать осужденным ИК-24, но доставка не состоялась благодаря четкой работе оперативников, – отметили в ГУФСИН по Свердловской области.