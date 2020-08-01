Неизвестные украли велосипеды у многодетной семьи в Екатеринбурге

17:36 | 5.08.2020

Фото: скриншот видео

У многодетной семьи в столице Урала украли два велосипеда, оставленные около подъезда. Инцидент произошел в доме № 3 на улице Автомагистральной.



По словам хозяйки велосипедов, поделившейся бедой с порталом Е1, она прицепила транспортные средства накануне вечером у своего подъезда на два замка. Женщина объяснила, что не может каждый день заносить их домой на шестой этаж. Примерно в 03:49 к велосипедам подошли двое неизвестных, срезали замки и уехали.







Женщина отметила, что велосипеды не были дорогими, однако семья является многодетной. Она добавила, что уже обратилась в отдел полиции № 11.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»