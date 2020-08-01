Два переулка в Екатеринбурге перекроют на месяц

17:12 | 5.08.2020

Фото: Федор Серков

В Екатеринбурге строители перекроют транспортное движение по двум переулкам из-за строительства водопровода.



Так, нельзя будет проехать по переулку Катайскому от улицы Ивана Грязнова до переулка Шайтанского. Ограничения на этом участке будут действовать с 7 сентября по 4 октября.



Кроме того, с 7 сентября закрыто будет движение по переулку Шайтанскому от улицы Краснокамской до переулка Дубровинского. Здесь ограничения продлятся до 2 октября.



Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»