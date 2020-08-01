ФК «Урал» заключил контракт с вратарем ЦСКА Помазуном

16:50 | 5.08.2020

Фото: fc-ural.ru

ФК «Урал» арендовал у ЦСКА вратаря Илью Помазуна. Об этом сообщается на официальном сайте свердловского футбольного клуба.



– Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с молодым российским голкипером Ильей Помазуном. 23-летний вратарь, права на которого принадлежат ЦСКА, будет выступать в нашей команде на правах аренды до конца сезона-2020/21 и уже сегодня приступит к тренировкам в «Бажовии». В «Урале» он будет выступать под номером 1, — сообщается на сайте ФК «Урал».



Илья Помазун — воспитанник армейской команды. Он сыграл за ЦСКА восемь матчей, в которых пропустил девять голов.



Напомним, что основной голкипер «Урала» Ярослав Годзюр продлил контракт с командой еще на год. Ранее также сообщалось, что запасной вратарь Олег Баклов получил серьезную травму, из-за которой полгода не сможет выйти на поле.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»