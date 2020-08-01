В Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина

16:06 | 5.08.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 52-летний Михаил Владимирович Кошкин. Его местонахождение неизвестно с 31 июля.



Приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.



На момент пропажи мужчина был одет в голубую клетчатую рубашку, синие джинсы и черные туфли.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Кошкина, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»