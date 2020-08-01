Замена тепломагистрали на улице Расковой в Екатеринбурге завершится осенью

15:45 | 5.08.2020

Масштабные работы по замене тепломагистрали на улице Расковой в Екатеринбурге планируют завершить к началу отопительного сезона. Нарушенные элементы благоустройства восстановят до 28 сентября.



В пресс-службе ЕТК рассказали, что ремонтные работы на участке от Московской до Амундсена завершены уже на 65%. На данный момент ведется монтаж бетонных лотков, а также стыковка трубопроводов и строительство новой тепловой камеры. Помимо замены тепломагистрали необходимо также смонтировать дренажные колодцы для сброса стоков из каналов и теплокамеры в ливневую канализацию.



Глава администрации Ленинского района Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Юрий Мальцев сообщил, что работы ведутся достаточно интенсивно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»