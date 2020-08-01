Экс-главу свердловского села осудят за мошенничество

15:28 | 5.08.2020

Фото: ved.mirtesen.ru

Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы села Кашино. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.



По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый, являясь главой Кашинской сельской администрации, с использованием своего служебного положения незаконно приобрел право на земельный участок площадью 600 квадратных метров стоимостью 640 тысяч рублей.



Экс-глава обратился в архив администрации Сысертского ГО за получением копий архивных правоустанавливающих документов на участок, который фактически принадлежал умершему в 1987 году жителю Сысертского района. Затем он нашел человека с такими же биографическими данными, как и у владельца участка. Им оказался житель Каменска-Уральского.



В целях конспирации обвиняемый обратился к знакомому, не подозревающему о преступных намерениях, с просьбой обратиться в органы Росреестра с доверенностью от якобы владельца участка. После этого экс-глава совместно со своим знакомым прибыли в Каменск-Уральский для встречи с однофамильцем законного владельца, где за денежное вознаграждение в размере 27 тысяч рублей не осведомленный о преступных намерениях гражданин дал согласие на оформление от его имени нотариальной доверенности на распоряжение земельным участком.



Затем знакомый экс-главы обратился в регистрирующие органы, оформил право собственности на земельный участок на подставное лицо и передал регистрационные документы вместе с нотариальной доверенностью на право распоряжение участком обвиняемому.



– Преступление выявлено Сысертской межрайонной прокуратурой при рассмотрении обращения гражданина, законного наследника владельца участка, который не смог вступить в права наследства по причине оформления собственности на однофамильца его наследодателя, – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.



Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сысертский районный суд. Бывшему главе села Кашино грозит до шести лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»