В Свердловской области собирают урожай

14:19 | 5.08.2020

Фото: Алексей Кунилов / Областная газета

На Среднем Урале начали собирать урожай. Работы провели уже на площади 6 тысяч гектаров.



В департамент информационной политики Свердловской области рассказали, что в 2020 году зерновые культуры соберут на площади 349 тысяч гектаров, картофель – 13,4 тысяч гектаров, овощи открытого грунта – 1,5 тысячи гектаров.



Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев заявил, что на уборочных работах в области задействуют 4700 тракторов, 720 зерноуборочных комбайнов, 108 картофельных комбайнов и 275 зерносушилок.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»