В столице Урала перекроют улицы Радищева и Гурзуфскую

13:35 | 5.08.2020

Фото: Федор Серков

В Екатеринбурге энергетики закроют транспортное движение по улице Радищева от Гурзуфской до дома №40 на Гурзуфской. Ограничения будут действовать с 4 по 20 сентября.



Помимо этого, ограничено движение транспорта будет и на улице Гурзуфской от Радищева до Белореченской с 4 по 9 сентября. Ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали.



Энергетики просят местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»