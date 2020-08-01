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13:13 | 5.08.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге угонщику иномарок вынесли крайне мягкий приговор

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Владимиру Устюгову, который обвинялся в совершении четырех краж в крупном размере в составе преступной группы, которая занималась угоном автомобилей Ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

По версии следствия, обвиняемый и его подельник специализировались на хищении автомобилей Mazda, Hyundai, Kia. С помощью специального оборудования они вскрывали салон приглянувшегося автомобиля, отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали.

При этом сообщники сопровождали похищенный транспорт до одного из укромных мест в лесном массиве Железнодорожного района Екатеринбурга. После, они сбывали похищенное перекупщикам и распределяли полученные криминальные доходы между собой.

Задержать угонщиков удалось ночью 9 декабря 2019 года на территории садового товарищества Железнодорожного района, куда преступники перегнали ранее похищенный на улице Походной Hyundai Creta. В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска городского УМВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что осужденный использовал два гаражных бокса на улице Заводской и Ключевской, где хранил оборудование для хищения автомобилей, а также вещи из транспортных средств.

При обыске полицейские обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для хищения автомобилей, заготовки автомобильных ключей, комплекты радиостанций, комплект государственных номерных знаков, травматическое, пневматическое оружие и патроны к ним, сотовые телефоны.
Похищенный Hyundai возвращен законному владельцу.

Суд приговорил Владимира Устюгова к 4,5 годам лишения свободы условно.

По информации veved.ru, изначально дело было возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ ( в суд ушло по части третьей), но угонщику удалось добиться от потерпевшей изменить показания и тем самым снизить сумму ущерба, что позволило в результате вынести такой относительно мягкий приговор. Между тем, в Екатеринбурге регулярно совершаются кражи автомобилей, и такие приговоры лишь подстегивают преступников, которые осознают, что если в колонию их отправят, то только условно.

© «Вечерние ведомости»

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