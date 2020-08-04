Уральские врачи спасли от коронавируса еще 92 человек

13:00 | 5.08.2020

Фото: ptzgovorit.ru

За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались 92 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 18 129 свердловчан.



Сегодня также стало известно о 181 новом случае заражения коронавирусом в области. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 21 542 человека.



Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 487 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»