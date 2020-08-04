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13:00 | 5.08.2020

Фото: ptzgovorit.ru

Уральские врачи спасли от коронавируса еще 92 человек

За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались 92 человека. Всего уральские врачи вылечили уже 18 129 свердловчан.

Сегодня также стало известно о 181 новом случае заражения коронавирусом в области. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 21 542 человека.

Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 487 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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