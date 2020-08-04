Еще 6 свердловчан скончались от коронавируса

12:56 | 5.08.2020

Фото: mbk-news.appspot.com

От коронавируса в Свердловской области за сутки скончались еще шесть человека. Общее число летальных случаев в регионе – 300.



Также за сутки на Среднем Урале выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в области обнаружили у 21 542 человека.



Состояние 128 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 – на аппаратах ИВЛ. 487 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»