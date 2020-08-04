В России коронавирусом заразились еще 5204 человека

За сутки в России лабораторно подтвердили 5 204 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 342 случая (25,8%) выявлено активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 866 627 заболевших COVID-19.Также за сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавируса выписались 7 555 человек. Всего врачи спасли уже 669 026 россиян с подтвержденным диагнозом.Зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 490 человек.