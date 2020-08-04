Екатеринбургского активиста Ширшикова отправят в колонию-поселение

12:44 | 5.08.2020

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил наказание активисту Ярославу Ширшикову. Он проведет семь месяцев в колонии поселении.



Суд изменил свое решение в связи с тем, что Ширшикова нарушал режим ограничения свободы. Так, он участвовал в массовом мероприятии, поздно вернулся домой, не во время отмечался.



Напомним, что в марте 2020 года суд приговорил активиста к 1,5 годам ограничения свободы из-за призывов к массовым беспорядкам и клевете в отношении полпреда УрФО Николая Цуканова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»