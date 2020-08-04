Росгвардейцы раскрыли в Туринске разбойное нападение

12:23 | 5.08.2020

Фото: управление Росгвардии по Свердловской области

В Туринске росгвардейцы по горячим следам задержали мужчину, который пытался похитить деньги, угрожая ножом. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственность за совершение аналогичных преступлений.



Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, наряду группы задержания ранним утром 4 августа поступила информация о том, что в квартире дома на улице Гагарина мужчина пытался похитить деньги у местного жителя, угрожая при этом ножом.



– Росгвардейцы оперативно прибыли по адресу сообщения. В подъезде вышеуказанного дома сотрудники обнаружили мужчину, схожего по приметам с подозреваемым. Очевидцы происшествия подтвердили его причастность в совершенном деянии. Стражи порядка задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, – рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.



Задержанным оказался не работающий 32-летний мужчина. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства.



– По данному факту сотрудниками полиции территориального ОВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Эта статья предусматривает в качестве наказания длительный срок лишения свободы. В настоящее время подозреваемого гражданина сыщики уголовного розыска проверяют на причастность к другим ранее совершенным преступлениям имущественного характера, – сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»