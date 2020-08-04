Жительница Кировграда отправится в колонию за убийство мужа

12:00 | 5.08.2020

Фото: golos-buryatyi.ru

Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгении Чуркиной, которая признана виновной в убийстве своего мужа. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



22 января этого года обвиняемая поссорилась со своим мужем, находившемся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта у Чуркиной возник умысел, направленный на убийство супруга. Она вооружилась кухонным ножом и нанесла мужу удар клинком в область грудной клетки слева, причинив повреждение сердца и левого легкого. От ранения и осложнений потерпевший скончался в ЦГБ Кировграда.



– Мотивом преступления явилась личная неприязнь, поскольку установлено, что супруги часто злоупотребляли спиртными напитками, в состоянии опьянения между ними происходили конфликты, и в указанный вечер между ними вновь вспыхнула ссора, – отметили в прокуратуре.



Суд назначил Евгении Чуркиной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»