Мемориал «Город трудовой доблести» установят на Уралмаше

11:42 | 5.08.2020

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге установят мемориал в честь присвоения городу звания «Город трудовой доблести». Он расположится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Выбор места сделан по итогам голосования на сайте городской администрации.



– У нас было несколько площадок, голосование закончено, в нем приняло участие более 3 тыс. человек в интернете. На сегодня около 40% горожан проголосовали за площадку «проспект Космонавтов - Машиностроителей». Мы там будем делать именно мемориальный комплекс, площадь Трудовой доблести, – рассказал мэр Екатеринбурга в эфире телеканала «Студия 41».



Кроме того, по словам Александра Высокинского, в честь присвоения почетного звания на набережной Верх-Исетского пруда в центре Екатеринбурга будет установлен памятный знак, а также будут обновлены въездные стелы по Челябинскому, Пермскому, Тюменскому и Московскому тракту. Там добавится надпись «Екатеринбург – город трудовой доблести».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»