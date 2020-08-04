В Свердловской области ожидают новый штамм гриппа

11:21 | 5.08.2020

Фото: don24.ru

В Свердловской области ожидается новый штамм гриппа в сезон ОРВИ. Об этом E1.RU заявила замглавы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.



Специалисты опасаются возможного наложения друг на друга гриппа и коронавирусной инфекции, так как это осложнит лечение пациентов. В связи с этим в середине августа свердловчан начнут прививать от гриппа.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»