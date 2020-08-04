У екатеринбуржца арестовали иномарку из-за долга банку

10:40 | 5.08.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Ленинского района Екатеринбурга арестовали автомобиль должника за долг ПАО «Сбербанк». Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Долг екатеринбуржца перед банком составил 239 868.27 рублей. Должника уведомили о возбуждении судебного производства, однако он так и не погасил задолженность в установленный срок. В связи с этим приставы направили запросы в регистрирующие органы и узнали о том, что у мужчины имеется автомобиль CHERRY T11 TIGGO 2013 года.



Приставы арестовали имущество должника в присутствии представителя взыскателя и понятых. Сейчас автомобиль передан под ответственное хранение взыскателю без права пользования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»