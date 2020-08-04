Два уральца незаконно производили прекурсоры наркотиков

10:19 | 5.08.2020

Фото: oncc.ru

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Камышловского района 1982 и 1987 годов рождения. Они обвиняются в незаконном производстве прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.



По версии следствия, мужчина 1987 года рождения создал ОПГ для систематического незаконного производства прекурсоров наркотиков и психотропных веществ для последующего их сбыта при помощи интернет-магазинов. Он вовлек преступную деятельность и своего знакомого 1982 года рождения.



ОПГ бесперебойно производила и незаконно сбывала запрещенные вещества жителям Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей и Республики Башкортостан. В целях производства наркотиков и прекурсоров злоумышленники разместили лабораторное оборудование в Камышлове в доме обвиняемого 1987 года рождения.



– В октябре 2019 года сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были задержаны. Правоохранители в ходе осмотра места на территории дома обнаружили и изъяли прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ общей массой свыше 77,7 кг., а также наркотические средство массой 22,6 гр. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу, – рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»