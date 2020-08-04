Увеличилась стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

09:38 | 5.08.2020

Фото: trams.ru

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в эфире телеканала «Студия 41», что стоимость строительства второй ветки метро увеличилась на 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что работы обойдутся в 80 миллиардов рублей.



– Мы делаем все для того, что привлечь дополнительные средства. Делаем очередной объем проектирования, чтобы можно было подтвердить серьезность наших намерений перед областными и федеральными коллегами. Эта ветка будет стоить порядка 90 миллиардов рублей, но нам без этой ветки транспортный каркас города с многомиллионным населением не создать, – сообщил Александр Высокинский.



Добавим, что в январе 2020 года мэр заявил, что котлован начнут рыть в 2022 году. Строительство ветки, по словам градоначальника, займет около 5-8 лет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»