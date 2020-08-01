Задержанных в Екатеринбурге сборщиков подписей за возврат выборов мэра отпустили

23:23 | 4.08.2020

Фото: Дарья Беляева

Задержанных сборщиков подписей за возврат выборов мэра отпустили из УМВД России по Екатеринбургу. На них составлены протоколы по частям 2 и 5 статьи 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).



Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков написал на своей странице в Facebook, что завтра у него состоится суд в Ленинском районном суде Екатеринбурга. По указанным частям статьи 20.2 КоАП РФ сборщикам грозят штрафы до 30 тысяч рублей, а Пирожкову грозит и возможный арест на срок до 10 суток.



По словам членов ОНК, их не пускали к сборщикам подписей под предлогом, что они якобы не могут на законных основаниях тут находиться. Светлана Бабинова (сотрудница УМВД России по Екатеринбургу) не пустила двух членов ОНК, аргументируя это тем, что они не адвокаты. Также она говорила, что членам ОНК необходимо согласовать все с руководством, на что ей объяснили, что звонили в главк и якобы получили утвердительный ответ. Однако госпожу Бабинову это не убедило.



«Сотрудник полиции Бабинова нарушает сама же все законы, вместо того, чтобы соблюдать их. Она открыто лжёт, глядя в глаза защитникам с доверенностью на руках и членам ОНК с мандатами и разрешением от руководства на проверку этого места, куда доставляют бедных людей. Хотя есть нормальные помещения, дежурная часть. Но нет, надо в подвал. И без формы стоять на всех кричать, думая, что она здесь власть. Но это не так!», - рассказала veved.ru член ОНК Дарья Беляева.



Напомним, сегодня были задержаны сборщики подписей за возврат прямых выборов мэра. Сотрудники министерства общественной безопасности и сотрудники полиции собирались изъять подписные листы и кубы, в которых ведётся сбор подписей. Однако после огласки попытки изъятия подписных листов, от этой идеи правоохранители отказались. Куб же и баннеры, размещенные на кубе, изъяты. Речь идёт о двух городских точках сбора - в сквере у театра драмы и в районе Южного Автовокзала.

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