В ДТП в Екатеринбурге пострадали два пешехода

22:10 | 4.08.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП на улице Вилонова пострадали два пешехода, об этом сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.



Так, водитель «Ниссан Мистриол» при повороте налево на перекрестке наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. За рулем «Ниссан» находился 84-летний мужчина.



«В результате ДТП пострадал мальчик 8 лет и дедушка 1951 г.р., которые самостоятельно обратились в МБУ ЦГБ № 7, где мальчику был поставлен диагноз: перелом левой большеберцовой кисти, а дедушке ушибы различной степени тяжести», - рассказали в ГИБДД.



Мама пострадавшего ребенка рассказала, что он возвращался вместе с дедушкой с тренировки.



В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»