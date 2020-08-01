В Екатеринбурге ищут 32-летнего мужчину

21:42 | 4.08.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 32-летнего Гаряева Антона Леонидовича, об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».



Местонахождение мужчины неизвестно с 26 июля. Антон Леонидович нуждается в медпомощи. Отмечается, что он может передвигаться на черном автомобиле Hyundai Solaris.



Рост Гаряева 160 сантиметров. Он худощавого телосложения. У мужчины светло-русые волосы и светло-зеленые глаза.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Гаряева, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52.

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